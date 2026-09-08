UTRECHT (ANP) - De aanklager betaald voetbal is informatie aan het verzamelen om een vooronderzoek te beginnen naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles van zaterdagavond. Het competitieduel werd twee keer onderbroken en daarna definitief gestaakt wegens het gooien van vuurwerk en bekers op het veld door de aanhang van de thuisclub. Het restant van 26 minuten wordt dinsdag uitgespeeld.

Volgens een woordvoerder van de KNVB zal het zeker enkele weken duren voordat de tuchtcommissie al dan niet met een schikkingsvoorstel komt.

De tuchtcommissie houdt bij de procedure rekening met tuchtzaken waarbij de club in het recente verleden betrokken was.

Vaker bestraft

FC Utrecht is de laatste jaren vaker bestraft na ongeregeldheden waarbij de eigen aanhang was betrokken. Vorig seizoen kreeg de club een boete van 10.000 euro vanwege het massaal afsteken van vuurwerk tijdens de uitwedstrijd op 26 april in Rotterdam tegen Excelsior. FC Utrecht kreeg daarbij ook een voorwaardelijke straf opgelegd van een uitduel zonder publiek.

Bij de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles liep het op 26 mei 2024 eveneens uit op ongeregeldheden. Supporters van Go Ahead Eagles gooiden tegen het einde van de wedstrijd vuurwerk richting een thuisvak met FC Utrecht-supporters. Fans van de thuisclub liepen daarna het veld op. Een groep supporters van FC Utrecht zocht de confrontatie met de politie. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma strafte de club met een thuisduel zonder publiek.