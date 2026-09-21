Cate Blanchett vraagt theaterpubliek niet te filmen

Cate Blanchett heeft theaterbezoekers in Londen gevraagd hun telefoon weg te stoppen en niet te filmen tijdens haar voorstelling. De actrice sprak het publiek na afloop van Electra/Persona in het National Theatre toe, meldt de BBC.

"Er zijn maar weinig plekken op deze planeet waar we gewoon samen kunnen zijn en aanwezig kunnen zijn", zei de 57-jarige Blanchett. Ze zei te begrijpen dat bezoekers het slotapplaus willen filmen en dat zelfs "ergens wel vleiend" te vinden. "Maar als iemand de voorstelling filmt, doe dat alsjeblieft niet. Het verpest het voor de volgende groep mensen die hier met ons is."

Volgens een bezoeker had Blanchett eerder die avond al iemand gebaard te stoppen met filmen. Dat gebeurde tussen de twee delen van de voorstelling, terwijl de cast nog op het podium was.

Blanchett is niet de eerste acteur die zich uitspreekt tegen telefoongebruik in het theater. Eerder spraken onder anderen Rosamund Pike en Cynthia Erivo bezoekers aan op hun telefoongebruik tijdens voorstellingen.