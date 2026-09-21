TMZ: vermoedelijk overdosis bij overlijden Presley Gerber

Presley Gerber is mogelijk overleden aan een overdosis. Bronnen met directe kennis van de situatie zeggen tegen TMZ dat de familie van de 27-jarige zoon van Cindy Crawford en Rande Gerber te horen heeft gekregen dat vermoedelijk sprake was van een overdosis. Het is niet bekend om wat voor overdosis het gaat.

Een officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De lijkschouwer van Los Angeles County laat aan TMZ weten dat het onderzoek nog loopt en dat er vooralsnog weinig informatie beschikbaar is. Er moeten nog autopsie en toxicologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Gerber overleed zondag in een afkickkliniek in de omgeving van Los Angeles. Volgens TMZ verbleef hij daar samen met meerdere anderen en woonde hij in een afzonderlijk huis op het terrein.

Gerber sprak de afgelopen jaren openlijk over zijn problemen met drugs en zijn mentale gezondheid. Hij was de enige zoon van supermodel Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber en de oudere broer van model en actrice Kaia Gerber.