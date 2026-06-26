Catherine Keyl en investeerder Geert Schaaij leggen ruzie bij

Catherine Keyl en financieel analist en investeerder Geert Schaaij hebben hun jarenlange geschil bijgelegd. Dat laten de twee partijen weten in een gezamenlijk persbericht.

Keyl werd in 2024 door Schaaij aangeklaagd wegens smaad en laster na uitlatingen in de media. De onenigheid ontstond vlak daarvoor over de verkoop van een stuk grond. "Achteraf gezien is het ongelukkig geweest dat lezers uit bepaalde publicaties de indruk hebben gekregen dat Geert Schaaij Catharina Keijl zou hebben opgelicht met de aankoop van grond", zo is te lezen in het persbericht, waarin Keyl bij haar oorspronkelijke naam wordt genoemd.

"De grond heb ik niet van hem gekocht en ik ben ook niet door hem bedreigd. Als mensen dat zo hebben opgevat, dan betreur ik dat", schrijven Keyl en Schaaij.

Keyl en Schaaij laten beiden aan het ANP weten dat ze blij zijn dat deze episode voorbij is. "Zand erover", zegt Keyl. "Gisteravond hebben we nog een fles champagne opengetrokken. Gelukkig is het achter de rug", aldus financieel analist Schaaij.