Noodtoestand op door Oekraïne bestookte Krim

SIMFEROPOL (ANP/RTR/AFP) - Op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Dat gebeurde vanwege economische problemen, zegt regionale leider Sergej Aksonjov op sociale media.

Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren en bestookt brandstoftransporten en infrastructuur met raketten en drones.

Dat leidt tot problemen met de stroomvoorziening en tot ernstige tekorten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag op sociale media dat de crisis op de Krim bijna met de dag erger wordt.

Brandstof

De autoriteiten op de Krim maakten eerder deze maand al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Die was alleen nog bedoeld voor overheidsdiensten. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen.

Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio geldt als een populaire bestemming voor Russische toeristen, maar ook als een belangrijke uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht.