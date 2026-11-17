Prinses Catherine heeft dinsdagavond voor een verrassing gezorgd tijdens de uitreiking van de Earthshot Prize in Mumbai. De vrouw van prins William hield onaangekondigd een toespraak over de helende kracht en bescherming van de natuur. Dat meldt onder meer People.

"De natuur is kostbaar", begon Catherine, gekleed in een rode zijden jurk van de Indiase ontwerpster Mahima Mahajan, haar toespraak. "De gezondheid van de planeet en onze natuurlijke wereld is onlosmakelijk verbonden met die van onszelf, en als die bloeit, bloeien wij ook."

De vrouw van prins William refereerde indirect ook aan haar strijd tegen kanker. "Ik heb met eigen ogen gezien hoe de natuur de kracht heeft om te helen en ons dagelijks leven te verrijken, maar er is nog zoveel dat bedreigd wordt", vervolgde ze. "Net zoals de natuur manieren vindt om zich aan te passen en te gedijen, kunnen wij dat ook, als we nieuwe ideeën koesteren en ze de kans geven om te groeien."

Bekende gasten

De toespraak van Kate ging vooraf aan die van de Britse prins. De Earthshot Prize werd door hem in 2020 in het leven geroepen om duurzame initiatieven te steunen. Tijdens de prijsuitreiking worden vijf finalisten beloond met een prijs van 1 miljoen pond om hun projecten op te schalen.

Bij de uitreiking waren ook verschillende bekende gasten aanwezig, onder wie mode-icoon Anna Wintour en acteur Rami Malek.