Anne Hathaway was ervan overtuigd dat ze de rol van Batman-schurk Harley Quinn zou gaan spelen toen ze door regisseur Christopher Nolan werd benaderd. Maar het bleek om de rol van Catwoman te gaan, onthult ze in de Happy Sad Confused-podcast.

"Ik ontmoette Chris voor de vrouwelijke rol in de nieuwe Batman-trilogie. Ik dacht dat ik het helemaal uitgedokterd had, want ik dacht: 'Het kan Catwoman niet zijn, want Michelle Pfeiffer was zo iconisch in die rol. Het moet Harley Quinn wel zijn. Dus ik heb een week lang gewerkt aan het opbouwen van die duivelse Harley Quinn-energie", vertelt de 43-jarige actrice. Pfeiffer speelde de rol van Catwoman in de film Batman Returns uit 1992. Harley Quinn, de clowneske handlanger van Batmans aartsvijand Joker, was ten tijde van de Batman-trilogie van Nolan (2005, 2008 en 2012) nog niet door een echte actrice op het witte doek gespeeld.

"Ik droeg rare platte schoenen in narrenstijl en een gestreept topje", vervolgt Hathaway over haar voorbereiding op de rol. "Maar toen, twee uur voor ons gesprek, zei Chris dat het om de rol van Catwoman ging. Dus dat topje was te sensueel. Ik veranderde als een psychopaat van persoonlijkheid."

Hathaway kreeg veel lof voor haar rol als Selina Kyle, de vrouw achter Catwoman. Sindsdien werkte de actrice met regisseur Nolan nog samen aan Interstellar (2014) en de aanstaande nieuwe film The Odyssey.