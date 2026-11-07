De Franse schrijver Cécile Wajsbrot en vertaler Josephine Rijnaarts hebben zaterdag de Europese Literatuurprijs 2026 ontvangen voor de roman Nevermore. De prijs werd uitgereikt tijdens het literatuurfestival Crossing Border in Den Haag, meldt het Nederlands Letterenfonds.

De jury noemt Nevermore een "spiegelpaleis" dat op meerdere manieren kan worden gelezen en laat zien hoe complex literatuur en vertalen zijn. De jury prijst ook de vertaling van Rijnaarts, die het volgens de jury voor elkaar krijgt om de complexe Franse tekst op een natuurlijke en geloofwaardige manier in het Nederlands over te brengen.

De Europese Literatuurprijs bekroont jaarlijks de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. Zowel de schrijver als de vertaler ontvangt 10.000 euro. De prijs werd dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt.