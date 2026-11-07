Lezers van De Twentsche Courant Tubantia en een vakjury hebben cabaretier Herman Finkers uitgeroepen tot 'Grootste Twentenaar aller tijden'. Dat maakte de organisatie van de prijs zaterdagavond bekend.

De 71-jarige Finkers kreeg meer dan een kwart van de bijna 8000 stemmen. Ook de vijfkoppige jury, waar onder meer voormalig minister van Defensie Ank Bijleveld deel van uitmaakte, was unaniem in de keuze voor de komiek als Grootste Twentenaar aller tijden. "Zijn liefde voor Twente is onvoorwaardelijk. De liefde van Twente voor hem is onvoorwaardelijk. Hij ís Twente", aldus de conclusie in het juryrapport.

Finkers kreeg uit handen van Tubantia-hoofdredacteur Daan Bonenkamp op de redactie zijn prijs uitgereikt. Het ging om een bronzen beeld van de Kroezeboom, de oudste boom van Twente die symbool staat voor verbinding. "Herman Finkers is een terechte winnaar. Iedereen houdt van hem, in Twente en ver daarbuiten", aldus Bonenkamp.

In totaal werden sinds eind mei, toen de verkiezing van start ging, 54 kandidaten genomineerd door de lezers van Tubantia. Een kandidaat moest "in de regio geboren, getogen of geworteld zijn, en van grote betekenis zijn geweest voor de mensen dan wel de streek". Achter Finkers eindigde tekstschrijver Willem Wilmink op de tweede plaats, gevolgd door predikant en verzetsstrijder Leendert Overduin. Zangeres Ilse DeLange viel net naast het podium.