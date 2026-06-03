Céline Dion is erg geraakt door het nieuws dat zanger Peabo Bryson is overleden. Op Instagram laat de zangeres weten dat haar "hart is gebroken". Dion en Bryson namen in de jaren negentig samen het duet Beauty and the Beast op, naar de gelijknamige Disneyfilm.

"Hij was zo geweldig en vrijgevig voor me al die jaren geleden, toen we Beauty and the Beast opnamen. Hij stelde me op mijn gemak, terwijl ik net pas leerde in het Engels te zingen", herinnert de 58-jarige zangeres. "Hij zal voor altijd een symbool zijn voor de vreugde die muziek in mijn leven heeft gebracht."

Bryson overleed dinsdag op 75-jarige leeftijd. Hij werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte.