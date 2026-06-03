Støre: heel Noorwegen leeft mee met Mette-Marit

De Noorse premier Jonas Gahr Støre ziet dat de gezondheid van kroonprinses Mette-Marit de afgelopen tijd flink verslechterd is. Volgens hem leeft "heel Noorwegen" mee met de koninklijke familie, zegt hij tegen de Noorse krant VG.

"We begrijpen dat haar gezondheidssituatie ernstig is", aldus Støre. Hij prijst het kroonprinselijk paar voor hun openheid wat betreft de ziekte van Mette-Marit. "Dat schept vertrouwen."

De kroonprinses kampt met longfibrose, een chronische longaandoening. Eerder meldde het hof dat zij door die aandoening een longtransplantatie moet ondergaan.