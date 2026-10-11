Céline Dion is "fysiek uitgedaagd" ter voorbereiding op haar concertreeks in Parijs. Dat vertelt haar performancecoach Naomi Stikeman, die de zangeres hielp bij het proces voorafgaand aan de optredens, in een interview met het tijdschrift Hello!.

De 58-jarige Dion volgde wekelijks een trainingsroutine met gewichten, loopbandtraining, barre en pilates. "Ik probeerde een ruimte te creëren waarin ze fysiek werd uitgedaagd, maar zich ook artistiek kon ontplooien. Céline legt zichzelf geen beperkingen op en het is ongelooflijk om te zien hoe ze vooruitgang boekt", zegt Stikeman.

De Canadese zangeres maakte in 2022 bekend te lijden aan het stiff-personsyndroom, een zeldzame neurologische aandoening die onder meer spierstijfheid en pijnlijke spierspasmen veroorzaakt. Stikeman bood aan de zangeres te trainen alsof ze een professionele danseres was. "Haar ogen begonnen te stralen", blikt de coach terug.

Lichaam versterken

"Toen we een paar jaar geleden voor het eerst spraken, was het duidelijk dat ze haar lichaam wilde stretchen en versterken en artistiek geïnspireerd wilde raken", vertelt Stikeman over Dion.

Céline Dion maakte in maart bekend dat ze terugkeert op het podium met een concertreeks in Parijs. De zangeres geeft tot mei 2027 26 concerten in de Franse hoofdstad.