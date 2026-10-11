ZEIST (ANP) - Femke Liefting sluit weer aan bij het Nederlands elftal. De keepster van Ajax miste vrijdag de gewonnen uitwedstrijd tegen Hongarije (0-8) omdat ze ziek was.

Regina van Eijk verving haar in de selectie. De keepster blijft ook na de terugkeer van Liefting bij Oranje. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return tegen Hongarije van dinsdag in Tilburg.

Oranje speelt normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië. In die dubbele confrontatie staat een ticket voor het WK van volgend jaar zomer in Brazilië op het spel.