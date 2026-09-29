Céline Dion geeft verrassingsoptreden op Paris Fashion Week

Céline Dion heeft onaangekondigd haar opwachting gemaakt op de Paris Fashion Week. De zangeres betrad maandag de catwalk onder de Eiffeltoren en zong voor het verraste publiek haar hit I'm Alive.

De Canadese superster kwam aan het einde van de jaarlijkse show van L'Oreal het podium op. Samen met de modellen, onder wie Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King en Eva Longoria, danste ze vervolgens op het podium.

Dion maakte eerder deze maand haar comeback in Parijs en is bezig met een reeks van 26 concerten in de Franse hoofdstad. De 58-jarige zangeres had al jaren niet meer opgetreden vanwege haar gezondheid. Ze lijdt aan het zeldzame stiff-personsyndroom, dat onder meer invloed heeft op haar vermogen om te zingen.