Patiënten ziekenhuis Amphia Breda kunnen weer inloggen in systeem

BREDA (ANP) - Ook de patiënten van ziekenhuis Amphia in Breda kunnen weer inloggen in de portalen waar ze een afspraak kunnen inplannen. Die waren afgelopen weekeinde afgesloten "vanwege een dreiging op de ICT-systemen van buiten", maar volgens het Brabantse ziekenhuis was er "geen sprake van een hack".

De ziekenhuizen Elisabeth-TweeSteden (Tilburg en Waalwijk) en Frisius (Leeuwarden en Heerenveen) hadden hun systemen ook tijdelijk afgesloten. Die zijn eerder al weer ingeschakeld. Expertisecentrum Z-CERT had gewaarschuwd voor "kritieke kwetsbaarheden" in het programma waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Ziekenhuizen kregen het advies om nieuwe beveiligingsupdates te installeren om het gat te dichten.