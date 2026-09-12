Céline Dion is zaterdagavond emotioneel begonnen aan haar reeks comebackconcerten in de Plenitude Arena in Parijs, meldt Variety. "Ik had mezelf beloofd niet te huilen. Ik houd me niet aan mijn beloften", zei de Canadese zangeres aan het begin van haar optreden. "Maar ik ben zo blij jullie allemaal te zien. Ik heb jullie gemist. Ik ga zingen zoals jullie, zonder te huilen."

Het eerste nummer dat Dion ten gehore bracht, was On ne change pas uit 1998. Het lied vormt het begin van een reeks van 26 uitverkochte concerten. Door de grote vraag naar kaarten zijn er inmiddels extra shows aangekondigd voor mei 2027, eveneens in de Franse hoofdstad.

De 58-jarige zangeres geeft zaterdag haar eerste volledige concert sinds 2020. De laatste keer dat ze optrad was eenmalig in 2024 tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Dion maakte in 2022 bekend dat ze aan het stiff-personsyndroom lijdt, een zeldzame auto-immuunziekte die gepaard gaat met onder meer stijfheid in het lichaam en pijnlijke spierspasmen.