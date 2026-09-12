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Kehrer helpt Ajax bij basisdebuut met doelpunt langs Fortuna

12 sep , 22:06Voetbal
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SITTARD (ANP) - Ajax heeft op bezoek bij Fortuna Sittard de derde uitoverwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Míchel Sánchez won met 5-1 dankzij treffers van Julian Brandt, Davy Klaassen, Kasper Dolberg, Youri Baas en Thilo Kehrer, die zijn basisdebuut maakte voor de club uit Amsterdam. Invaller Anthony Descotte was trefzeker voor de thuisploeg.
Ajax klimt dankzij de winst naar de vijfde plek en heeft na vijf duels 10 punten, net als Excelsior, dat een minder doelsaldo heeft. Fortuna speelde één wedstrijd meer en is met hetzelfde aantal punten de nummer zeven.
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