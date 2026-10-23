Chaka Khan krijgt oeuvreonderscheiding bij Soul Train Awards

De Amerikaanse zangeres Chaka Khan wordt dit jaar geëerd bij de Soul Train Awards. De 73-jarige zangeres ontvangt de Classic Soul Honor voor haar bijdrage aan de soul- en r&b-muziek, meldt Variety.

Khan brak in de jaren zeventig door als zangeres van de funkband Rufus en scoorde later als soloartiest hits met onder meer I'm Every Woman en I Feel for You. Ook is ze bekend van het nummer Ain't Nobody.

De zangeres won gedurende haar carrière elf Grammy's en werd in 2023 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. De Soul Train Awards worden op 27 november uitgezonden op de Amerikaanse zenders BET en CBS.