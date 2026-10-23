Ingrid Alexandra draagt voor het eerst een ander diadeem

De Noorse kroonprinses Ingrid Alexandra heeft donderdagavond voor het eerst een ander diadeem gedragen. De dochter van koning Haakon en koningin Mette-Marit koos voor de Noorse Amethisten Parure, meldt onder anderen Josine Droogendijk op haar website Modekoningin Máxima. Eerder droeg Ingrid Alexandra een diamanten tiara die ze in 2022 voor haar achttiende verjaardag kreeg.

De kroonprinses was samen met haar vader en grootmoeder, koningin Sonja, aanwezig bij een galadiner voor het Noorse parlement in het Koninklijk Paleis in Oslo. Haar moeder Mette-Marit, die nog altijd herstellende is van een longtransplantatie, was niet aanwezig tijdens het jaarlijkse banket. Het was het eerste galadiner voor de Noorse koninklijke familie sinds het overlijden van koning Harald.

Koningin Sonja koos voor de gelegenheid voor een diadeem met parels dat van koningin Maud is geweest. Verder droeg ze een witte japon die ze eerder droeg tijdens een staatsbezoek in 1992.