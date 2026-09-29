Chantal Janzen durfde geen foto's te maken bij Paris Fashion Week

Chantal Janzen durfde geen foto's te maken met de bekende vrouwen waarmee ze maandagavond op de catwalk stond. Voor de show van L'Oréal Paris bij Paris Fashion Week stond ze op het podium met onder meer Kendall Jenner, Heidi Klum en Jane Fonda. De vrouwen zijn net als zij ambassadeur voor het cosmeticamerk. Ook deelde ze kort het podium met Celine Dion.

"Ik ben zo'n sukkel. Van binnen wil ik dan selfies maken met iedereen, maar dan heb ik dat toch niet gedaan. Dat durf ik dan niet", zei Janzen in een interview met RTL Boulevard. "Ik vind dat dan stom. Want dan denk ik: ja, die mensen zijn ook gewoon backstage."

De presentatrice had wel een bijzondere ontmoeting met Jane Fonda. "Ik kwam van de catwalk af en Jane zat met een paar mensen te kijken en toen riep ze: 'Are you from Sweden?'" Toen Janzen had opgehelderd dat ze Nederlands is, noemde Fonda haar "Dutch Golden Girl".

De hele ervaring was zo voorbij: "Het leek wel een waxbeurt." Janzen benadrukt dat ze eigenlijk weinig hoefde te doen op de catwalk. "Nou ja, zorgen dat je niet valt. Maar ik kon gewoon lekker mijn mondje houden en lopen." Het onverwachte optreden van Celine Dion achteraf noemt ze "echt te gek".