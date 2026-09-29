Ajax-directeur Geelen benoemd in bestuur EFC

NYON (ANP) - Menno Geelen, algemeen directeur van Ajax, is benoemd in het bestuur van European Football Clubs (EFC). De EFC is de belangrijkste belangenorganisatie van Europese voetbalclubs. De Nederlandse clubs, de KNVB en de Eredivisie steunden de kandidatuur van Geelen.

Het is de tweede belangrijke functie van Geelen (44) in het Europese voetbal. Hij trad in februari ook al toe tot de Club Competitions Committee van de UEFA. Geelen werd in 2024 op interimbasis algemeen directeur bij Ajax, waarna hij een jaar later vast werd aangesteld.

Dennis te Kloese, de voormalige algemeen directeur van Feyenoord, vertegenwoordigde Nederland tussen 2023 en 2026 in het bestuur van de EFC. Hij vertrok naar het Mexicaanse Monterrey en moest zodoende zijn positie opgeven.