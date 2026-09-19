Chantal Janzen wil voorbeeld zijn voor nieuwe generatie acteurs

Chantal Janzen wil, net als anderen dat voor haar waren, een voorbeeld zijn voor een jongere generatie acteurs. Dat zegt de actrice in een interview in De Telegraaf-bijlage VRIJ.

"Toen ik zelf jong was, ben ik door de generatie boven mij altijd zo liefdevol omarmd, ik heb mij nooit onwelkom gevoeld", stelt de 47-jarige Janzen. "Mensen als Simone Kleinsma, Pia Douwes, Joke de Kruijf, Mariska van Kolck. Ik had nooit het idee dat zij zich beter voelden dan de twintigers, zoals ik. Ze stonden altijd klaar met raad, adviezen en steun. Ze straalden uit dat dit een geweldig vak is waar iedereen zich welkom moet voelen."

Die rol wil Janzen nu voor de nieuwe generatie zelf ook vervullen, zegt ze. "Er komt een moment dat ik plaats moet maken of dat ik iets niet krijg wat ik wel graag wilde. Dan word ik vervangen, dat is onvermijdelijk. Ik ga dan achter mijn voordeur ongetwijfeld janken en balen en schelden. Maar ik zal degene die mijn plek dan gaat innemen nooit publiekelijk verwijten maken. Dat maakte ik één keer zo heftig mee, en dat voelde zó klote. Dus besloot ik daarna meteen: als ik ouder ben, ga ik dit niet bij een nieuwe generatie doen."

Lesgeven aan jonge acteurs is ook iets wat de actrice zichzelf de komende jaren nog wel ziet doen. "Dat zie ik me zeker nog meer doen in de toekomst. Doorgeven, dit prachtige vak. Maar nu nog even zelf deze monsterklus zien te klaren."