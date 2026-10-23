Charli xcx krijgt kleine rol in nieuwe film Martin Scorsese

Charli xcx krijgt een kleine rol in de nieuwe film van regisseur Martin Scorsese. De Britse zangeres zal volgens bronnen van Variety te zien zijn in What Happens at Night, waarin Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence de hoofdrollen spelen.

De film is een psychologisch drama over een Amerikaans echtpaar dat naar een kleine Europese stad reist om een kind te adopteren. Welke rol Charli xcx speelt, is nog niet bekend. Ook Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson en Jared Harris maken deel uit van de cast. Vertegenwoordigers van de zangeres en de filmstudio's hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

Charli xcx is de laatste jaren steeds vaker als actrice te zien. De afgelopen twee jaar speelde ze in zeven films, waaronder de mockumentary The Moment. What Happens at Night wordt de eerste film van Scorsese sinds Killers of the Flower Moon uit 2023. Een releasedatum is nog niet bekend.