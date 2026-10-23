RAYE wint Mercury Prize voor album This Music May Contain Hope

De Britse zangeres RAYE (28) heeft de Mercury Prize gewonnen voor haar album This Music May Contain Hope. De prestigieuze Britse muziekprijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie in Newcastle.

RAYE liet onder anderen Olivia Dean, Paul McCartney en Florence + The Machine achter zich. Het is de eerste keer dat de zangeres de prijs wint. In 2023 was ze al genomineerd met haar debuutalbum My 21st Century Blues.

De Mercury Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste album van een Britse of Ierse artiest. De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury. Vorig jaar ging de prijs naar Sam Fender.