Charli XCX: nieuw album wordt geen rockplaat

Charli XCX heeft opnieuw ontkend dat haar aankomende album Music, Fashion, Film een rockplaat wordt. De Britse zangeres zegt in een interview met Rolling Stone dat zij zichzelf niet in één genre wil laten plaatsen.

De speculaties ontstonden nadat Charli eerder een nummer met de titel Rock Music uitbracht en in een interview enkele songteksten had gedeeld. Volgens de zangeres trok het publiek daar te snel conclusies uit. "Ik heb nooit gezegd dat ik een rockalbum maakte", aldus Charli.

Ook reageerde de zangeres op een veelbesproken regel uit Rock Music, waarin zij zingt dat de dansvloer dood zou zijn. Volgens Charli gaat die tekst over haar persoonlijke relatie met haar vorige album Brat en niet over de staat van dansmuziek in het algemeen.

"Dancemuziek bevindt zich juist op een geweldige plek", zegt de zangeres. Ze wijst daarbij op artiesten als PinkPantheress, Slayyyter en Underscores.

Music, Fashion, Film verschijnt op 24 juli. Eerder bracht Charli al de nummers Rock Music en SS26 uit van het album.