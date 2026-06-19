Ook stakingen in schoonmaak en metaalsector tegen kabinetsplannen

UTRECHT (ANP) - Naast de staking in het openbaar vervoer leggen volgende week ook schoonmakers en werknemers in de metaalsector het werk neer uit protest tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Met de acties richten de vakbonden zich tegen de bezuinigingen van het kabinet op de AOW, WW en WIA.

Eerder werd al bekend dat werknemers in het openbaar vervoer woensdag het werk neerleggen. FNV stelt dat er door de staking woensdagochtend geen treinen rijden. Op diezelfde woensdag leggen schoonmakers in Utrecht het werk voor 24 uur neer.

Werknemers in de metaalsector in de regio Zuidoost-Brabant leggen vrijdag de hele dag het werk neer, vertelt bestuurder van FNV-metaal Dennis Vereggen. Volgens Vereggen gaat het om personeel van ongeveer twintig grotere metaalbedrijven in de regio.

De week vol vakbondsacties tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid begint maandag met een actie op Schiphol. In meerdere steden worden manifestaties gehouden tegen de kabinetsplannen.