Charlie Cox zegt dat hij te oud was om auditie te mogen doen voor de rol van James Bond. "Ik vroeg of ik daarvoor auditie mocht doen, weet je wat ze tegen me zeiden? Te oud", zei de 43-jarige acteur lachend in een uitzending van het Britse radiostation Virgin Radio. Cox dacht eerst even oud te zijn als Robert Pattinson, die de rol van 007 heeft, maar de acteurs verschillen drie jaar.

Cox sprak verder lovende woorden over de 40-jarige Pattinson en over het feit dat hij de beroemde rol heeft bemachtigd. "Wat een geweldige carrière heeft die man opgebouwd", stelde hij. "Gewoonweg verbazingwekkend."

Na lang speculeren werd vorige week bekendgemaakt dat Pattinson het geheim agent-personage gaat spelen. Onder anderen Jack Lowden, Callum Turner en Josh O'Connor werden genoemd als mogelijke kanshebbers voor de rol.