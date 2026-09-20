Charlize Theron wil moed putten uit succes The Odyssey

Volgens Charlize Theron bewijst het succes van The Odyssey dat Hollywood niet bang hoeft te zijn dat mensen niet meer naar de bioscoop gaan. "Ze willen wel degelijk naar films gaan kijken, en als we daar ooit aan twijfelden, hoeven we dat nu niet meer te doen", zei de actrice in een interview met The Hollywood Reporter.

"Ik denk inderdaad dat mijn branche zich grote zorgen maakt over waar we naartoe gaan en wat er gebeurt", zei Theron, die de rol speelt van Calypso in de film. "Volgens mij hadden we een beetje behoefte aan deze reminder." De actrice hoopt dat de volle bioscoopzalen bij The Odyssey geen uitzondering zijn. "Zoals het er nu voor staat, denk ik dat we hier moed uit moeten putten", aldus de actrice.

The Odyssey is de succesvolste film aller tijden van Universal Pictures. De film van Christopher Nolan heeft wereldwijd ruim 1,68 miljard dollar opgebracht. Het vorige record van 1,67 miljard dollar stond op naam van Universal-film Jurassic World uit 2015. Ook brak de film deze zomer vrijwel alle bezoekersrecords.