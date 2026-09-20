Jamie Lynn Spears dankbaar voor rol in Sweet Magnolias

De rol van Noreen in de Netflix-serie Sweet Magnolias betekende veel voor Jamie Lynn Spears. "Het heeft me geholpen, waardoor ik kon groeien als actrice, maar bovenal als mens en moeder", schrijft de 35-jarige actrice zondag op Instagram. Vrijdag werd bekend dat de serie na vijf seizoenen stopt.

"Ik had het voorrecht dat ik voor mijn gezin kon zorgen door te doen waar ik trots op was, omringd door mensen van wie ik hield en die ik respecteerde", schrijft ze. Ook bedankt de actrice de makers van de serie, haar collega's en de kijkers. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel de mensen die onze Sweet Mags-familie vormen voor mij betekenen."

De serie, gebaseerd op de boeken van Sherryl Woods, ging in 2020 van start en draait om het leven van drie vriendinnen in het fictieve Amerikaanse plaatsje Serenity.