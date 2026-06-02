Ted Danson kon in zijn tijd als acteur in de serie Cheers niet geloven dat vrouwen hem aantrekkelijk vonden. "Ik was echt zo iemand die, als er een vrouw naakt tegenover me stond, dacht: 'Wat?' Ik keek over mijn schouder en dacht: 'Bedoel je mij?'", vertelde de 78-jarige acteur in zijn podcast Where Everybody Knows Your Name.

Danson, die van 1982 tot 1993 te zien was als barman Sam Malone in de wereldwijd populaire comedy, sprak in zijn podcast met actrice Lisa Ann Walter, die hem vroeg "wat er gebeurde toen je erachter kwam hoe aantrekkelijk je was". Danson zei dat wanneer iemand iets zei over zijn kennelijke status als sekssymbool, hij vooral begon te protesteren. "Het duurde letterlijk tot het tweede jaar van Cheers voordat ik besloot: Weet je wat? Houd je mond maar dicht, Ted", zei hij.

Cheers ging over het wel en wee van het personeel en de gasten van een café in Boston. Voor zijn rol in de serie won Danson twee Emmy Awards voor beste hoofdrolspeler in een comedyserie. Nadat Danson had besloten de serie na elf seizoenen te verlaten om andere dingen te gaan doen, beëindigden de makers de serie.