Chef'Special kondigt laatste clubtour in originele formatie aan

Chef'Special gaat volgend jaar voor de laatste keer op clubtour door Nederland in de huidige bezetting. Dat maakt de Haarlemse band donderdag bekend. De tournee vindt plaats van februari tot en met april, waarna Chef'Special met twee uitverkochte shows in AFAS Live in Amsterdam staat. Aansluitend valt het doek voor gitarist Guido Joseph en stopt de rest van de groep tijdelijk met optreden.

Zanger Joshua Nolet noemt het "bijzonder" om voor het laatst samen op te treden. "We willen nog één keer alles geven, dicht op het publiek, met de energie die ons al bijna twintig jaar verbindt."

De tournee begint op 27 februari 2027 in Patronaat in Haarlem en doet daarna onder andere plaatsen als Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Utrecht en Maastricht aan. 10 april vormt De Oosterpoort in Groningen het decor voor het laatste optreden van de clubtour. De ticketverkoop begint zaterdag.

Chef'Special begon in 2008 en scoorde hits met nummers als In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. De vriendengroep bestaat naast Nolet en Joseph uit bassist Jan Derks, toetsenist Wouter Heeren en drummer Wouter Jerry Prudon. 16 en 17 april 2027 treedt de formatie voor het laatst samen op.