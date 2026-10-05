Cheroney Pelupessy wint Gieskes-Strijbis Podiumprijs

Choreografe en danseres Cheroney Pelupessy en de Vlaamse regisseur, beeldend kunstenaar en dragqueer Jef Van gestel zijn uitgeroepen tot de twee winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunsten in Nederland.

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs werd dit jaar in De Rode Hoed in Amsterdam voor de tiende keer uitgereikt. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan werd het prijzengeld structureel verhoogd. De twee winnaars ontvangen ieder 70.000 euro. De drie andere genomineerden, Diamanda La Berge Dramm, Dunja Jocić en Florian Myjer, krijgen een beloning van 35.000 euro.

Fondsdirecteur Floris van Hest laat in een verklaring weten met het hogere prijzengeld de makers nog meer ruimte te geven "om te doen wat zij nodig vinden voor hun ontwikkeling". Pelupessy werd in een juryrapport van de adviescommissie omschreven als een maker "die met grote innerlijke urgentie haar plek in de podiumkunsten opeist". De choreografe won onlangs met haar documentaire Mama'ku (2025) ook het Gouden Kalf van het Publiek Documentaire.