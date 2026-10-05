De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn maandag begonnen aan een driedaags staatsbezoek aan Finland. Het koningspaar ontmoette na aankomst in Helsinki als eerste de Spaanse gemeenschap in het land, meldt het Spaanse hof.

Felipe zei in een toespraak dat hij en Letizia bewust voor de ontmoeting als eerste onderdeel van hun bezoek hadden gekozen. "Niets kon ons meer thuis laten voelen dan een ontmoeting met jullie, de Spanjaarden die in Finland wonen", zei de koning.

In Finland staan ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd als inwoner. Onder hen zijn volgens het hof onder anderen ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten.

Het staatsbezoek van Felipe en Letizia duurt tot en met woensdag en is bedoeld om de banden tussen Spanje en Finland verder aan te halen.