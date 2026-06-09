Zanger Chris Brown heeft een rechtszaak geschikt waarin hij werd beschuldigd van het achterhouden van royalty's voor een medecomponist van twee van zijn nummers. Dat meldt Billboard op basis van rechtbankstukken.

Songwriter Steve Chokpelle stapte eerder dit jaar naar de rechter. Hij stelde dat hij had meegeschreven aan de nummers Monalisa en Sensational, maar daarvoor nooit inkomsten had ontvangen.

Volgens een document dat maandag bij de rechtbank werd ingediend, hebben Brown, muziekuitgever Universal Music Publishing Group en Chokpelle "in principe een schikking" bereikt. Over de inhoud van de overeenkomst zijn geen details bekendgemaakt.

Chokpelle stelde dat hij de tekst schreef voor Monalisa tijdens een studiosessie met Brown en Sean Kingston in 2020. Ook claimde hij een bijdrage te hebben geleverd aan Sensational, een hit van Brown uit 2023. De zaak tegen Kingston loopt nog.