Koning Willem-Alexander heeft de relatie tussen Nederlanders en Duitsers omschreven met het nummer "Ich bin wie du" (Ik ben zoals jij) van Marianne Rosenberg. "Geen zorgen, ik zal u mijn muzikale talenten besparen", zei de koning in zijn toespraak bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender aan Nederland.

Volgens de koning lijkt de relatie tussen beide landen op die uit het lied, waarin twee mensen elkaar aanvullen ondanks hun verschillen. "Een Duitser werkt het liefst planmatig. Een Nederlander gáát er gewoon voor, en ziet wel waar het schip strandt", sprak de koning. "Het is Gründlichkeit naast Geschmeidigkeit. Sand und Meer."

De koning stond ook stil bij het gezamenlijke bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum eerder op de dag. Willem-Alexander prees Duitsland voor de manier waarop het land kritisch blijft kijken naar zijn eigen verleden. De bereidheid tot zelfreflectie noemde hij "een grote kracht van de Bondsrepubliek Duitsland". "Dat is geen zwakte, dat is pure moed."

Europa

Daarnaast benadrukte de koning het belang van de democratische rechtsstaat en een op regels gebaseerde internationale orde. "Dit is waar wij voor staan. Dit is wat wij verdedigen", zei hij. Ook sprak hij zijn vertrouwen uit in de rol van Duitsland binnen Europa. "Een sterk Europa kan niet zonder een sterk Duitsland." Hoewel beide landen volgens de koning voor "kolossale opgaven" staan, ziet hij ook kansen. "Waar iets tenietgaat, kan ook iets nieuws groeien. Nederland wil samen met u de basis leggen onder nieuw zelfvertrouwen en optimisme", aldus Willem-Alexander.

Het staatsbezoek van de Duitse bondspresident en zijn vrouw begon dinsdagochtend en duurt tot en met donderdag. Woensdag staat onder meer een regeringslunch en een bezoek aan de haven van Rotterdam op het programma.