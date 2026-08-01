Chris Brown wil dat een rechtszaak waarbij hij een schadevergoeding van 13 miljoen dollar moest betalen aan een vrouw die door zijn hond werd aangevallen opnieuw wordt behandeld. Entertainmentwebsite TMZ schrijft dat de zanger en rapper de uitspraak wil laten vernietigen en een nieuw proces wil.

Het juridische team voert in de rechtbankdocumenten een aantal redenen aan waarom er een nieuw proces zou moeten komen. Hij zou geen eerlijk proces hebben gehad en er zou een buitensporige schadevergoeding voor de eiser zijn. Volgens TMZ is er op 22 september een zitting waar de rechter zijn argumenten aanhoort en beslist over het verdere verloop.

Brown was aangeklaagd door een voormalig huishoudster. Zij stelde dat ze is aangevallen door de hond toen ze afval aan het wegbrengen was en dat ze daarbij verwondingen aan haar arm en gezicht had opgelopen. Een jury besliste vorige maand dat Brown aansprakelijk was en bepaalde dat de zanger bijna 13 miljoen dollar aan de vrouw moest betalen.