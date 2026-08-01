Prins William heeft zaterdag samen met zijn gezin een bezoek gebracht aan het Schotse Glasgow. Samen met zijn vrouw Catherine en kinderen George, Charlotte en Louis ging hij kijken bij een aantal wedstrijden bij de Commonwealth Games.

Het gezelschap zat onder meer op de tribune tijdens een wedstrijd netbal tussen Australië en Jamaica. Volgens Britse media is het de eerste keer dat de kinderen van William en Catherine in het openbaar worden gezien in Schotland. Zaterdag spreken de hertog en hertogin van Rothesay, zoals de titels van William en Catherine in Schotland luiden, ook met enkele atleten uit Wales.

Aan de Commonwealth Games doen landen uit het Gemenebest van Naties mee. Zondag is de laatste dag van het sportevenement. Eerder bezochten ook andere leden van het Britse koningshuis het evenement, onder wie prinses Anne en haar jongere broer prins Edward.