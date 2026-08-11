Chris Evans hint op 'brute' verhaallijn Captain America

Chris Evans belooft dat Captain America het zwaar te verduren krijgt in de nieuwe Marvel-film Avengers: Doomsday. De acteur, die voor de film terugkeert als Steve Rogers, omschreef de verhaallijn van zijn personage tijdens Fan Expo Boston als "bruut".

Volgens Evans hebben regisseurs Anthony en Joe Russo er een handje van Captain America flink te laten afzien. "De Russo's vinden het heerlijk om Steve Rogers ervan langs te geven", zei de 45-jarige acteur. Volgens Evans vinden de regisseurs dat juist kenmerkend voor een held: iemand die steeds weer klappen krijgt, maar toch opstaat.

Ook ditmaal hebben de broers volgens Evans nieuwe manieren gevonden om zijn personage op de proef te stellen. "En deze was bruut", aldus de acteur. Wat Captain America precies te wachten staat, liet hij in het midden.

In Avengers: Doomsday nemen verschillende bekende Marvel-superhelden het op tegen Doctor Doom, gespeeld door Robert Downey Jr. De acteur was eerder jarenlang als Iron Man te zien in de Marvel-films. Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december in de bioscoop.