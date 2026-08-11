Een groep voormalige castleden van Moulin Rouge! De Musical staat in oktober weer op de planken tijdens een eenmalige 'musicalsingalong' in Gouda. Ze zingen klassiekers uit verschillende hitmusicals, waaronder Moulin Rouge!, is dinsdag aangekondigd.

Acteurs Martijn Noort, Keoma Aidhen, Tjindjara Metschendorp, Nino Ruiter, Tessa Sunniva, Owen Playfair en Rosanne Rebergen doen mee. Zij speelden allemaal (tijdelijk) mee in Moulin Rouge!. Aan de musical kwam vorige maand abrupt een einde toen door waterschade de voorstelling voortijdig moest stoppen.

"Ik vind het geweldig om weer met een aantal van mijn oud-collega's op het podium te staan", zegt Noort. "We hebben samen zoveel mooie herinneringen gemaakt en ik kan niet wachten om die energie opnieuw te delen met het publiek. Dat iedereen ook uit volle borst kan meezingen, maakt deze avond echt één groot musicalfeest."