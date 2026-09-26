Chris Hansen niet onder de indruk van Pattinson in Primetime

Chris Hansen is niet bepaald onder de indruk van de film Primetime, waarin hij wordt gespeeld door Robert Pattinson. De Amerikaanse televisiepresentator was voor de première van de film al kritisch, en daar is sinds hij de film heeft gezien niets aan veranderd.

Primetime is geïnspireerd op het verhaal van het controversiële programma To Catch a Predator, gepresenteerd door Hansen. In het programma werden mannen die online contact zoeken met minderjarigen gelokt en op camera geconfronteerd met hun daden. "Het is moeilijk om objectief te zijn, want ik ben het personage. Maar het was zo ver van de realiteit", zegt Hansen onder meer in een video op zijn YouTube-kanaal.

Hansen spreekt in de video onder meer met Fox News-presentator Jesse Watters. In het gesprek laat hij zich weinig positief uit over de film en ook het acteerwerk van Pattinson moet het ontgelden. Hansen noemde het "te dramatisch" en gaf Pattinson als cijfer een onvoldoende. De presentator geeft zijn kijkers mee om de film vooral zelf te kijken om een oordeel te vellen. "Maar realiseer je dat als je gaat kijken, dat het een absoluut fictieve afschildering is van mij, mijn collega's, de serie en het werk dat we deden en nog steeds doen."