Eerste treffen Russische en Duitse ministers sinds Oekraïneoorlog

NEW YORK (ANP/DPA) - Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2022, vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne.

De Duitse minister Johann Wadephul heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov gesproken in New York, in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken.

Diplomatieke weg

In de maanden voor de Russische invasie in Oekraïne probeerden Europese landen via diplomatieke weg te voorkomen dat Rusland die stap zou zetten. Toen dat geen succes bleek te hebben gehad, werden vrijwel alle contacten op hoog niveau stilgezet.

De vorige Duitse bondskanselier Olaf Scholz brak in november 2024 met die stilte door voor het eerst weer te bellen met de Russische president Vladimir Poetin.