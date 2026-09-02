Chris Peters heeft voor zijn rol als Marco van Basten in de nieuwe Videolandserie BASTA zoveel mogelijk beelden van de voormalig topvoetballer bekeken. "Veel archiefmateriaal van een jongere Marco, voetbalwedstrijden, maar ook interviews. Dat werd op een gegeven moment een soort verslaving", vertelt de acteur. Van Basten zelf kan wel lachen om het idee dat iemand hem zo uitgebreid heeft bestudeerd. "Ik zou er niet aan moeten denken zelf."

De serie is geïnspireerd op de autobiografie BASTA van Van Basten uit 2019. Peters was heel blij toen hij hoorde dat hij de rol van de voetballer mocht spelen. De acteur ontmoette Van Basten voor de opnames en kreeg daarna ook zijn telefoonnummer. "Als ik tijdens het draaien vragen had, kon ik die stellen. Bijvoorbeeld: wat zeggen mensen op het veld tegen elkaar op dat niveau? Dus dat was heel fijn."

Voor Peters, die als voetballiefhebber opkeek naar Van Basten, was ook de persoon achter de beroemde voetballer interessant. "Het is natuurlijk een totaal mythische figuur. Iemand als Johan Cruijff was altijd op tv. Marco niet. Het maakt het een heel intrigerend personage om te spelen." Volgens de acteur was Van Basten daardoor "een soort raadselachtig persoon". "Die leer je helemaal kennen in de serie. Je ziet hem ook thuis en hoe hij zijn vriendin leert kennen. Maar ook dat ze op een gegeven moment een gezin zijn met kinderen."

Personal trainer

Ook fysiek probeerde de acteur in de buurt van Van Basten te komen. Hij werkte daarvoor met een personal trainer. "Het lijf van een topsporter is natuurlijk wel even wat anders. Qua postuur moest dat wel een beetje lijken", vertelt hij. Zijn voetbalprestaties hoefden gelukkig niet helemaal van hetzelfde niveau te zijn. "Als ik zo goed was als Van Basten, was ik geen acteur geworden, denk ik. We hebben veel archiefmateriaal gebruikt. Ik heb vooral veel gejuicht en veel aanzetten gedaan."

Van Basten vindt het bijzonder om zichzelf terug te zien in een dramaserie. "Het is wel vreemd", vertelt hij. "Aan de andere kant is het ook makkelijk, want ik zit en ik kijk ernaar. Ik hoef er verder niks voor te doen", vertelt hij. "Er zijn wel een aantal mensen om mij heen die erop hebben gelet dat er niet allemaal gekke dingen gebeuren in de serie", aldus Van Basten. Over de casting van Peters is hij tevreden. "Ik kende Chris natuurlijk niet persoonlijk, maar nu ik hem wel ken, vind ik het leuk. Hij is een goede acteur, een leuke vent en ik vind dat hij het goed doet."

Van Basten heeft tot nu toe twee van de zeven afleveringen gezien en is van plan de rest van de serie, die vanaf 4 september te zien is op Videoland, ook te bekijken. "Tuurlijk herken ik mezelf erin. Maar het is niet precies zoals het was", aldus Van Basten. "Ik heb van de afleveringen genoten. Ik hoop dat het goed ontvangen wordt door de mensen en dat ze er plezier in hebben."