Chris Pratt zat naar eigen zeggen met een "dilemma" toen hij bij aankomst op de set van de Prime Video-serie The Terminal List gevraagd werd of hij een latte macchiato wilde met zijn eigen gezicht erop. De acteur was bang dat het een grap was en dat hij een flater zou slaan als hij op het aanbod zou ingaan, vertelt hij op Instagram.

"Ik dacht dat hij een grap met me uithaalde", zegt Pratt onder meer in een filmpje, terwijl hij in een stoel zit te eten. Hij was bang dat de koffiemaker hem in zijn gezicht zou uitlachen als hij zou zeggen dat hij de speciale koffie wilde hebben. De acteur dacht dat het wel "een knappe latte" zou worden, maar was toch nerveus om ernaar te vragen.

Het bleek echter geen grap. Even later in het filmpje laat Pratt namelijk koffiemaker Andres zien die inderdaad een latte macchiato met daarop het gezicht van de acteur in het melkschuim heeft verwerkt. "Smaakt het net zo lekker als het eruitziet?", vraagt de acteur zich hardop af, terwijl hij een slokje neemt. Als antwoord schudt hij Andres enthousiast de hand.