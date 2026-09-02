Mediamagnaat Rupert Murdoch is "heel blij" dat zijn Australische landgenoot Guy Pearce hem speelt in de nieuwe film Ink, over het begin van zijn carrière. Dat zei Pearce woensdag tegen de media tijdens de opening van het filmfestival van Venetië, waar Ink de openingsfilm is.

De acteur had contact met Elisabeth, de dochter van Murdoch, die hem een appje had gestuurd met daarin de bevestiging: "Papa is heel blij dat jij hem speelt". Pearce hield nog wel een slag om de arm. "Hij had de film op dat moment nog niet gezien, dus we gaan het zien."

Ink gaat over de emigratie van Murdoch naar Groot-Brittannië, eind jaren zestig. Daar kocht hij de worstelende tabloid The Sun, die uitgroeide tot een van de grootste boulevardkranten van het land. De film is een bewerking van een theaterstuk dat eerder tussen 2017 en 2019 op West End en Broadway te zien was.