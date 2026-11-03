Chris Rock vindt dat hij tijdens zijn huwelijk met Malaak Compton geen goede echtgenoot was. Dat vertelt de Amerikaanse cabaretier en acteur in een interview met het tijdschrift GQ. "Ik was geen geweldige echtgenoot. Ik keek veel porno. Dat doe ik niet meer. Ik heb al vijf, zes jaar geen porno meer gekeken", aldus Rock.

Rock gaf eerder ook toe dat hij tijdens zijn huwelijk vreemdging. "Ik ben er niet trots op, maar ik moest er blijkbaar doorheen", zegt hij daar nu over. Hij vergelijkt zijn gedrag met dat van een superheld die zijn nieuwe krachten uitprobeert en daarbij fouten maakt. "Ik besefte absoluut dat ik geen God was, en ook niet in de buurt kwam, en ik kreeg flink op mijn kop, zoals het hoorde."

Rock en Compton gingen in 2014 na achttien jaar huwelijk uit elkaar. Ze hebben samen twee dochters, Zahra en Lola.