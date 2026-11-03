MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - BMW heeft zijn winstverwachting voor de tweede keer in vijf maanden verlaagd. Dat meldt de Duitse autofabrikant, die woensdag met kwartaalcijfers komt. De autobouwer versnelt zijn herstructurering, terwijl het kampt met een tegenvallende vraag uit China naar zijn auto's.

BMW verwacht dit jaar een operationele winstmarge van de autodivisie van tussen de min 0,5 procent en plus 0,5 procent, eerder werd uitgegaan van een plus van 1 tot 3 procent.

Het ontslagprogramma verloopt sneller dan verwacht en daardoor is de autobouwer meer geld kwijt aan vertrekvergoedingen dan was voorzien. BMW wil de reorganisatie sneller en ingrijpender doorvoeren; zo wordt het aantal leidinggevende functies sneller verminderd dan was aangekondigd.

De Duitse bouwer van premiumauto's kampt net als andere autofabrikanten met de grote concurrentie en een dalende vraag in China, de grootste automarkt ter wereld. Ook concurrenten Volkswagen en Mercedes-Benz gaven dit jaar al winstwaarschuwingen af.