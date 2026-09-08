Chris Rock lijkt niet veel zin meer te hebben om herinneringen op te halen aan de veelbesproken klap die hij tijdens de Oscaruitreiking van 2022 kreeg van Will Smith. In een gesprek met Variety, pas een van zijn eerste grote interviews sinds het incident, draait hij om het onderwerp heen.

"Ik zou willen dat het nooit gebeurd was", verklaart Rock enkel als de interviewer hem vraagt hoe hij er nu naar kijkt. "Ik wil ook niets zeggen dat de aandacht afleidt van Rosalind (Eleazar, red.) en hoe goed ze is in deze film."

Variety sprak Rock naar aanleiding van zijn debuut als regisseur met de film Misty Green. Daarin speelt Eleazar een actrice die tot het uiterste gaat "om zowel haar carrière als haar broer te redden", terwijl ze op het punt staat een comeback te maken. Opvallend genoeg deelt het personage in de film een klap uit aan een collega.

Verband

"Oh ja. Weet je, daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan", zegt Rock als hij met de link met Smith wordt geconfronteerd. "Dit is letterlijk de eerste keer dat ik dat verband leg."

Tijdens de Oscaruitreiking van 2022 stormde Smith het podium op nadat Rock een grap had gemaakt over de haarziekte van zijn vrouw, Jada Pinkett Smith. De acteur verkocht de comedian een klap in zijn gezicht. Door de actie van Smith ontzegde The Academy hem voor tien jaar de toegang tot de uitreiking van de Oscars. Eerder kwam Rock wel terug op het incident tijdens een comedyspecial.