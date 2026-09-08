NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op de stijgende olieprijzen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de aanvallen op energiefaciliteiten in die regio.

Saudi-Arabië, een bondgenoot van de Verenigde Staten, heeft verschillende energie-installaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Houthi's zeiden faciliteiten in Abha, Najran en Jazan te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De prijs van een vat Brentolie, oftewel olie uit het Midden-Oosten, steeg dinsdag tot boven de 99 dollar.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent lager tot 52.786,07 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,6 procent naar 7673,52 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 26.421,41 punten. Maandag bleef Wall Street dicht vanwege Labor Day.