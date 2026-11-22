Het gezin van Chris Zegers staat "ver boven" de avonturen die hij heeft meegemaakt. De voormalige presentator van 3 op reis vertelt in gesprek met VROUW Magazine dat hij nog steeds geniet van reizen, maar dat zijn vrouw en kinderen veel belangrijker zijn.

Het interesseert de 55-jarige Zegers niet zo veel of hij herinnerd wordt als presentator of reiziger, zegt hij tegen het blad. "Ik hoop vooral dat mijn kinderen terugkijken en zeggen dat ik er voor ze was." De presentator heeft twee zoons van 15 en 11 jaar oud met zijn partner Marije Braber.

Zegers vertrok in november 2025 na vijftien jaar bij het BNNVARA-programma 3 op Reis. Hij maakt nu het reisprogramma VOJA op YouTube, niet op televisie. Volgens Zegers kan hij in zijn nieuwe serie op een andere manier vertellen. "Televisie maakt dingen vaak snel, terwijl de mooiste ontmoetingen juist ontstaan als je tijd hebt", laat hij weten. "In deze serie kon ik veel meer vertragen. Niet alleen kijken naar een bestemming, maar vooral naar wat een plek met mensen doet."