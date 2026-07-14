Chrissy Teigen heeft tussen de concerten van haar man John Legend door met haar gezin een rondvaart gemaakt op de Pannenkoekenboot in Rotterdam. Op Instagram is te zien hoe het Amerikaanse model, ook actief als schrijfster van kookboeken, samen met haar kinderen Hollandse pannenkoeken met spek eet.

"Oh mijn god, dit is zo lekker", zegt Teigen terwijl zij het typisch Nederlandse gerecht proeft.

De Rotterdamse tussenstop volgde op Legends optreden zondag tijdens North Sea Jazz. Teigen deelt ook beelden uit Montreux en Gent, waar de Amerikaanse zanger optrad tijdens het Montreux Jazz Festival en Gent Jazz.

Legend en Teigen zijn sinds 2013 getrouwd en hebben vier kinderen: Luna, Miles, Esti en Wren. Het gezin reist de laatste weken samen door Europa, terwijl de zanger optreedt op verschillende festivals.